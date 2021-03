Free dévoile sa campagne de pub TV sur sa 5G

Après en avoir montré la version longue, l’opérateur de Xavier Niel a publié les différents spots de sa nouvelle pub “Quand c’est mieux c’est plus cher… Pas chez Free !“.

Des sketchs épars et un même slogan pour la 5G. Free a dévoilé en début de semaine une nouvelle vidéo pour promouvoir son offre au même prix que la 4G. Un enchaînement de sketchs délirants appuyant un message très clair : quand c’est mieux, c’est plus cher… sauf chez Free.

Sur sa page YouTube, l’opérateur a publié les différentes versions de cette pub, qui consiste avant tout à diviser les différentes saynètes composant la version longue publiée sur les réseaux sociaux auparavant. La voix off est moins importante, réduite à son simple slogan, pour permettre d’apprécier le sketch avant d’entendre la réclame publicitaire. La campagne est diffusée en TV et en digital depuis le lundi 1er mars et des versions plus courtes, de 15 secondes sont également diffusées en vidéo en ligne et sur les réseaux sociaux.

On notera que c’est bel et bien l’offre combinant l’offre Freebox Pop avec le forfait Free qui est mise en avant. Si, dans le bandeau de texte défilant en dessous, le tarif pour les non-abonnés Freebox est indiqué (19.99€/mois pour 150 Go en 5G), aucune mention n’est faite de la réduction pour les autres abonnés Freebox. Une manière de faire d’une pierre, deux coups en promouvant sa Freebox Pop et son forfait 5G dans un même spot donc.

Ces différents sketchs contiennent d’ailleurs des petits clins d’oeil aux Freenautes, que l’opérateur a dévoilé récemment. Vous pouvez tenter de jouer le jeu si vous ne l’avez pas encore vue. La version longue de la publicité a également été publiée aujourd’hui sur la chaîne YouTube de l’opérateur.