La nouvelle déclinaison de BFMTV débarquera le 9 mars sur les Freebox et les box d’Orange, SFR et Bouygues

C’est officiel, BFM DCI fera ses grands débuts le 9 mars prochain sur la TNT locale et sur les box des opérateurs.

BFM poursuit sa régionalisation. Sa nouvelle déclinaison BFM DICI est dans les starting-blocks sur tous les supports. De quoi proposer dès le 9 mars à 17h aux habitants des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes l’info en continu de leur quotidien.

La chaîne sera accessible sur la TNT Alpes, smartphones et notamment sur les box des opérateurs, en remplacement de DICI TV. Pour y accéder sur les Freebox, il faudra se rendre sur le canal 930. Pour les abonnés Orange, SFR et Bouygues, rendez-vous sur le canal, 342, 519 et 358.

Suivez en direct la présentation de votre nouvelle chaine BFM DICI disponible dès le 9 mars https://t.co/SqRBuXbcwe BFM DICI (@DICI_TV) March 2, 2021

Au programme, de l’info de proximité, économie locale, qualité de vie, sports, loisirs et sorties. A noter qu’un site internet dédié flambant neuf aux couleurs de BFM a été lancé.

Après BFM Paris-Ile de France, BFM Lyon, BFM Grand Lille et Grand Littoral plus récemment, la chaîne d’info en continu poursuit sa régionalisation. Pour rappel, Altice a pris le contrôle de DICI TV l’année dernière, la chaîne deviendra le laboratoire d’un format de télévision de proximité qui sera appelé à d’autres déclinaisons.

Suivie par 70% de ceux qui la captent dans les départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, DICI TV est depuis 6 ans, la chaine locale la plus regardée de France, en 6ème position de l’audience cumulée toutes chaines confondues sur sa zone. Les deux chaînes DICI Alpes et DICI Provence sont actuellement disponibles sur la TNT locale et accessibles gratuitement sur les box des opérateurs.