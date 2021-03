Brûlé par son iPhone, un utilisateur finit par porter plainte contre Apple

Sans réponse à la suite d’un grave incident avec son iPhone X, un utilisateur passe à la vitesse supérieure et traîne le géant américain devant les tribunaux.

Les faits remontent à 2019. À l’époque, Robert De Rose, habitant de Melbourne, en Australie, a ressenti une forte douleur au niveau de la cuisse et entendu un bruit suspect. Son iPhone X, âgé d’un peu plus d’un an, venait en effet d’exploser dans la poche de son pantalon. Il en sortait de la fumée noire.

Après avoir fait remonter l’information auprès du géant de Cupertino, sachant qu’il a subi des brûlures au deuxième degré au niveau de la cuisse, ce père de deux enfants indique n’avoir jamais obtenu de réponse. D’où le dépôt d’une plainte deux ans après, pour obtenir réparation. Il s’agit également, aux yeux de Robert De Rose, de faire prendre conscience aux autres propriétaires du smartphone du danger potentiel.

De son côté, un porte-parole de la firme américaine a indiqué une enquête pour en savoir plus sur les consistances de l’incident. Elle mène par ailleurs des investigations sur un cas de brûlure au poignet ayant touché le propriétaire d’une Apple Watch. Une seconde affaire aussi défendue par le cabinet d’avocats Carbone Lawyers et ayant concerné un autre habitant de Melbourne.

Source : 7news