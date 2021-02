Insolite : un utilisateur sauvé par son smartphone

Le propriétaire d’un smartphone Google Pixel 4 XL a bien fait d’activer une fonction de son smartphone. Elle lui a en effet sauvé la mise.

Les smartphones Google récents, depuis les Pixel 3 et Pixel 3 XL, proposent un système de détection d’accident de voiture. En cas de mouvement suspect, celui-ci se charge plus concrètement de vérifier que l’utilisateur va bien avec une forte vibration et une forte sonnerie. Si l’utilisateur appelle à l’aide ou ne réagit pas, il contacte les services de secours et leur communique les coordonnées géographiques.

Un habitant dans le Missouri, aux États-Unis, était d’ailleurs bien content de l’avoir activée deux semaines avant un accident survenu en novembre 2020 et récemment relaté à la presse. La pelleteuse utilisée pour des travaux s’était retournée et l’avait blessé. Lorsqu’il a repris ses esprits, il ne pouvait ni bouger ni saisir son smartphone Pixel 4 XL projeté plus loin. Et pour cause : il avait plusieurs côtes et vertèbres endommagées. Il pouvait en revanche communiquer avec les secours grâce à l’oreillette Bluetooth dans son oreille. Prévenus rapidement, les secours étaient même déjà sur place. Sans ce système, leur arrivée aurait probablement pris plus de temps.

Source : 9to5Google via 20 minutes