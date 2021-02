Xavier Niel soutient les petits acteurs du e-commerce via un nouvel investissement

Xavier Niel investit dans une startup qui veut offrir une meilleure visibilité aux marques peu connues, mais à fort potentiel, présentes sur les marketplaces.

Un investissement de plus pour Xavier Niel, papa de Free et milliardaire de 53 ans à la tête d’un vaste empire s’étendant bien au-delà des télécoms. À l’occasion d’une levée de fonds de 150 millions d’euros organisée début février, celui-ci a en effet injecté du cash dans la startup Branded, spécialisée dans le commerce en ligne, au travers du fonds d’investissement Kima Ventures. Parmi les autres investisseurs ayant participé au tour de table, on retrouve Declaration Partners, Lurra Capital, Kreos Capital, Regah Ventures, Tiger Global ou encore Vine Ventures.

Créée en 2020 et dirigée par son co-fondateur Pierre Poignant, Branded est une plate-forme investissant dans les marques présentes sur les marketplaces, des marques se positionnant sur les biens de consommation (loisirs, maison, etc.). Il s’agit de soutenir celles présentant un fort potentiel de développement, avec des optimisations sur les volets financement, marketing et développement. Depuis sa création, celle-ci s’est constitué un portefeuille de marques combinant environ 150 millions de dollars de revenus annuels. Une bonne partie est d’ailleurs référencée sur le géant du e-commerce Amazon. Branded dispose de bureaux à Berlin, Londres, New York et Paris.

Source : La Lettre de l’Expansion