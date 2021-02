Choc des smartphones proposés par Free Mobile : quatre modèles à 159 euros, lequel choisir ?

<>

La boutique Free Mobile propose actuellement quatre smartphones à 159 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A02s, Oppo A53, Xiaomi Redmi 9 et Huawei P40 Lite E Edition 700, tous les quatre proposés à 159 euros grâce à des réductions sur deux d’entre eux. Le premier du lot vient d’ailleurs d’arriver en France et de rejoindre la boutique Free Mobile.

L’écran : Xiaomi

Le Xiaomi Redmi 9 est le seul des quatre à proposer la définition Full HD+, quand les autres se contentent d’une définition HD+. Maintenant, l’Oppo A53 a également comme argument intéressant son taux de rafraîchissement 90 Hz pour plus de fluidité dans la navigation ou les jeux, en plus d’un poinçon plus discret. Dans tous les cas, pas de dalle AMOLED pour ces smartphones.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9 (6,53 pouces, FHD+, IPS et encoche goutte d’eau) Oppo A53 (6,5 pouces, HD+, IPS, poinçon et 90 Hz) Samsung Galaxy A02s (6,5 pouces, HD+, IPS et encoche goutte d’eau) Huawei P40 Lite E Edition 700 (6,39 pouces, HD+, IPS et poinçon)

Performances en multimédia : Huawei

Avec son processeur plus véloce et sa bonne quantité de mémoire vive, le Huawei P40 Lite E 700 Edition est celui promettant plus de confort dans les tâches gourmandes ou en multitâche. Il remporte donc cette manche. Quel que soit le smartphone, pas de 5G. Les plates-formes à bord les limitent à de la 4G.

Notre classement :

Huawei P40 Lite E 700 Edition (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Kirin 710F et mémoire vive 4 Go) Oppo A53 (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Snapdragon 460 et mémoire vive 4 Go) Xiaomi Redmi 9 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Helio G80 et mémoire vive 3 Go) Samsung Galaxy A02s (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Snapdragon 450 et mémoire vive 3 Go)

La photo : Huawei

Au chapitre de la photo, le Huawei P40 Lite E 700 Edition apparaît le mieux loti. Il profite en effet d’un capteur principal 48 Mégapixels et évite le recours abusif aux capteurs 2 Mégapixels à l’apport limité.

Notre classement :

Huawei P40 Lite E 700 Edition (48/8/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi 9 (13/8/5/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant) Oppo A53 (13/2/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A02s (13/2/2 Mégapixels à l’arrière, 5 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi ou Oppo

5 000 ou 5 020 mAh, 15 ou 18 Watts, Xiaomi, Oppo et Samsung se retrouvent dans un mouchoir de poche, affichant les mêmes prestations. Le Huawei P40 Lite E 700 Edition fait bande à part avec sa batterie de capacité correcte, mais moindre.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9 (batterie 5 020 mAh ; charge 18 Watts en USB-C) Oppo A53 (batterie 5 000 mAh ; charge 18 Watts en USB-C) Samsung Galaxy A02s (batterie 5 000 mAh ; charge 15 Watts en USB-C) Huawei P40 Lite E 700 Edition (batterie 4 000 mAh ; charge 10 Watts en USB-C)

Le choix d’Univers Freebox : Xiaomi

Bien qu’intéressant techniquement, le Huawei P40 Lite E 700 Edition se retrouve hors course en raison de l’absence du Play Store et de sa foule d’applications. Cet aspect est rappelé sur le site du constructeur lors d’un achat.

Viennent ensuite les smartphones Xiaomi et Oppo. Pas facile de les départager, chacun ayant des arguments à faire valoir. Le Xiaomi Redmi 9A a son écran FHD+, l’Oppo A53 son écran 90 Hz. Le Xiaomi Redmi 9A a un processeur plus véloce, l’Oppo A53 plus de mémoire vive. Tous les deux proposent par ailleurs la même chose côté batterie et charge. C’est finalement au niveau de la photo que Xiaomi se démarque, avec un peu plus de polyvalence que son rival ayant gonflé sa fiche technique à l’aide de capteurs 2 Mégapixels.