[MàJ] Une panne impacte certains abonnés Free Réunion / TELCO OI

MàJ : 9h45 (H Réunion) Le problème est résolu

Certains Freenautes Réunionnais se sont réveillés ce matin sans réseau mobile ou sans possibilités d’émettre ou de recevoir des appels et des SMS mais avec une data fonctionnelle.

Depuis 5h du matin, un incident majeur est en cours sur le réseau Free Réunion (TELCO OI), en atteste les témoignages sur les réseaux sociaux où un nombre important de Réunionnais se plaignaient de ne plus avoir de services Voix/SMS. Selon certaines publications lorsque certains Freenautes tente d’effectuer un appel le message d’erreur “non enregistrer sur le réseau”, “réseau mobile non disponible” ou “échec de l’appel” s’affiche.

Nous n’avons pas d’information sur la cause de cette anomalie qui ne semble concernée qu’une partie des abonnés, mais selon nos informations l’opérateur est au courant du problème et ce dernier met toute en œuvre pour le résoudre le plus rapidement possible.