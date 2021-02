Free Mobile attendu à deux tournants, la 5G encore trop peu impressionnante… Vos meilleures réactions à l’actu Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La 5G peine à impressionner les Freenautes… pour l’instant !

Les opérateurs indiquent dorénavant plus ou moins précisément les débits max atteignables sur leur réseau 5G. Si Orange et SFR font miroiter d’atteindre déjà le 2Gbit/s, certains sont tout de même très sceptiques. En effet, pour atteindre ces débits très élevés, il faut remplir un certain nombre de contraintes (proximité de l’antenne, agrégation de fréquences supportées sur le smartphone…). Et donc, DG33600 n’est pas encore impressionné par les speedtests remontant sur le net. Mais Gringolitino vient apporter une touche d’optimisme !

Free intéressé par la Belgique, deux camps s’affrontent

Free en Belgique, ce n’est pas encore prévu, mais Xavier Niel affirme être intéressé par ce nouveau marché. Et cette déclaration ne fait pas l’unanimité. Si certains, connaissant notamment la situation du marché au Plat pays, pensent que l’idée serait bonne…

D’autres préfèreraient que Free se focalise sur le marché français. Ce qui a le don d’agacer des Freenautes comme el_maestro59.

Pourquoi Free Mobile n’a pas sa propre application ?

Il existe une application mobile pour gérer les informations de son compte Free Mobile, assez souvent mise à jour depuis quelques semaines. Bien pratique, certes, mais certains s’étonnent qu’elle ne soit pas directement développée par l’opérateur. En effet, il s’agit d’une appli autorisée par Free, mais développée en indépendant. Et donc supportée par la pub, ce qui peut déplaire à certains Freenautes. Le message est clair : une app développée directement par Free et sans pub est assez attendue !

Canal+ ne change pas de prix avec la Ligue 1, les abonnés sont caustiques

Canal+ n’augmentera pas le prix pour ses abonnés malgré la Ligue 1, “un cadeau qu’on leur fait” explique l’un de ses dirigeants. Un geste assez sympathique, mais qui a déclenché une petite vague de taquins sur Univers Freebox. Si certains considère en effet que c’est une bonne chose, puisqu’ils ne regardent pas le foot par exemple, d’autres expriment leur regret de ne pouvoir résilier leur abonnement sans frais !

Sosh s’attire les félicitations des Freenautes… et quelques sceptiques

Un beau geste de la part de la marque low-cost de l’opérateur historique. Suite à une promo alléchante, Sosh s’est retrouvé avec plus de commandes d’iPhone que de stock disponible. Il a donc décidé… de surclasser ses abonnés, en envoyant des versions supérieures d’iPhone, au même prix. Un geste commercial très sympathique (notamment au vu du prix des modèles concerné), que beaucoup de Freenautes saluent.

Et certains sceptiques, comme Noxyd1, y voient un beau coup de com manipulateur… Les abonnés concernés doivent en tout les cas être assez contents !