Ligue 1 : Canal+ n’augmentera pas le prix pour ses abonnés, “un cadeau qu’on leur fait”

La direction de Canal+ l’assure, l’arrivée de la Ligue 1 en intégralité n’engendrera pas une hausse du prix des abonnements. c’est cadeau.

La chaîne Téléfoot a fait ses aurevoirs hier soir après le coup de sifflet final du Classico OM-PSG. La Ligue 1 sera à présent diffusée et ce jusqu’à la fin de saison intégralement sur Canal+. La filiale de Vivendi est parvenue la semaine dernière à un accord avec la LFP à la suite d’un appel d’offres infructueux.

L’idée est de “faire de la fin de cette saison une grande fête du foot qui s’annonce passionnante, avec un maximum d’exposition éditoriale et commerciale”, a fait savoir vendredi 5 février Christophe Pinard-Legry, directeur marketing de Canal+ dans les lignes du Parisien. Et de préciser avoir la ferme intention “de remettre cette compétition en lumière”. Pour ce faire, le diffuseur historique de la Ligue 1, mis sur la touche en 2018 par Mediapro, pourra compter sur ses abonnés foot et tenter de séduire de nouveaux clients avec une offre plus complète.

A la question de savoir si les prix des abonnements augmenteront avec la reprise des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2, Christophe Pinard-Legry l’assure : “On a décidé d’offrir les deux plus belles affiches de chaque semaine sur Canal +. La première, le samedi à 17 heures. La seconde, le dimanche à 21 heures. Nos abonnés pack sport et intégral auront également accès à 100 % de la Ligue 1. Tout ça, sans aucune augmentation de prix, avec un abonnement toujours à partir de 20,90 euros. C’est un acte fort, un cadeau qu’on leur fait. On en attend bien sûr beaucoup en termes de fidélisation et de nouveaux arrivants. Vraiment, aucune option ne sera payante. C’était déjà une offre complète avec des championnats étrangers ou encore la Formule 1 et le MotoGP.”

Le sport ne s’arrête donc pas sur Canal+, il est même omniprésent. La Premier League y est diffusée en intégralité, tous les matches de Top 14 de rugby, la Pro D2 et les Coupes Européennes aussi, sans oublier, la Formule 1™ et la MotoGP. L’année prochaine, la Ligue des Champions rejoindra la chaîne cryptée. Canal+ et BeIN Sports vont se partager les droits pendant 3 ans pour un montant total de 375 millions d’euros par an. Canal+ récupèrera les deux affiches du mardi et du mercredi, beIN Sports diffusera quant à lui le reste des rencontres soit la quasi intégralité. Une très bonne nouvelle pour les abonnés au pack Canal+ Sport, lequel intègre les chaînes du groupe qatari et ses nombreux droits sportifs (Série A, Bundesliga, Liga, NBA, championnat de France de handball, tennis etc).