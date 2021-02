Insolite : un téléspectateur perdait le signal TNT à cause d’un halogène

Une sombre histoire d’éclairage public.

Une petite anecdote racontée par l’ANFR suite à ses nombreuses enquêtes. Un habitant de Saint-Nicolas-de-Port, en Meurthe-et-Moselle, avait fait appel à ses services fin 2020. Celui-ci avait en effet remarqué des problèmes de réception TNT le soir à partir de 18h00 et jusque tard dans la nuit. Des interférences entraînant une pixellisation des images.

Arrivés sur place le soir, les agents de l’ANFR ont déployé leur matériel pour localiser et identifier l’origine des perturbations. Ils ont rapidement écarté l’idée d’une interférence avec un équipement du domicile. Les interférences provenaient en fait du système d’éclairage d’un complexe sportif hébergé par un bâtiment communal à proximité, et plus précisément d’un spot halogène installé juste dans l’axe de l’antenne râteau du toit du plaignant.

“Défectueux, ce spot clignotait en permanence dès qu’il s’allumait, et pour toute la durée des entraînements du soir. Les interférences provenaient d’un problème de compatibilité électromagnétique : des parasites produits par les coupures périodiques du circuit affectaient la réception des signaux de la TNT “, explique l’autorité administrative. Cette dernière a prévenu dans la foulée le gestionnaire du centre sportif et la mairie a fait remplacer dès le lendemain la lampe défectueuse. Tout est ensuite rentré naturellement dans l’ordre pour téléspectateur.

Notez au passage que l’ANFR a mis à jour son site Internet dédié aux problèmes de réception de la TNT.