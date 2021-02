Choc des smartphones proposés par Free : quatre modèles à 299 euros, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement quatre smartphones à 299 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Crosscall Core M4, Samsung Galaxy A41 et Oppo Find X2 Lite. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : Oppo

Dalle AMOLED, bonne diagonale et définition Full HD+, l’Oppo Find X2 Lite propose la bonne équation, à laquelle il ne manque que le fort taux de rafraîchissement. Chose qu’apporte le Xiaomi Redmi Note 9 Pro, mais sans la dalle AMOLED pour les couleurs plus vives et les noirs plus profonds. L’écran du Crosscall Core M4 apparaît tout simplement hors course.

Notre classement :

Oppo Find X2 Lite (6,4 pouces, AMOLED, FHD+ et encoche goutte d’eau) Samsung Galaxy A41 (6,1 pouces, AMOLED, FHD+ et encoche goutte d’eau) Xiaomi Redmi Note 9 Pro (6,67 pouces, IPS, FHD+ et poinçon) Crosscall Core M4 (5 pouces, IPS, FWVGA+ et bordure)

Performances : Oppo

L’Oppo Find X2 Lite offre le processeur le plus véloce et le plus de mémoire vive pour épauler ce dernier, mais surtout il est le seul à embarquer une plate-forme 5G. Il remporte donc cette manche.

Notre classement :

Oppo Find X2 Lite (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM) Xiaomi Redmi Note 9 Pro (processeur octa-core 2,3 GHz du chipset Snapdragon 720G avec 6 Go de RAM) Samsung Galaxy A41 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Helio P65 avec 4 Go de RAM) Crosscall Core M4 (processeur quad-core 1,3 GHz du chipset Snapdragon 215 avec 2 Go de RAM)

La photo : Xiaomi

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est le seul à profiter d’un capteur photo 64 Mégapixels. Les Samsung et Oppo ne déméritent pas pour autant, en offrant notamment de la polyvalence et de la définition pour les selfies. Samsung ne succombe d’ailleurs pas à la tentation des capteurs 2 Mégapixels pour gonfler sa fiche technique, contrairement à Oppo. Le Crosscall Core M4 se retrouve une nouvelle fois hors concours.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 Pro (64/8/5/2 Mégapixels au dos,16 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A41 (48/8/5 Mégapixels au dos, 25 Mégapixels à l’avant) Oppo Find X2 Lite (48/8/2/2 Mégapixels, 32 Mégapixels à l’avant) Crosscall Core M4 (12 Mégapixels au dos, 2 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : Xiaomi

Comme à son habitude, Xiaomi mise à fond sur l’autonomie et la puissance de charge, proposant ainsi une combinaison très intéressante. Il fournit même un chargeur un peu plus puissant que nécessaire (33 Watts). Le modèle Oppo supporte la même puissance de charge, mais abrite une batterie de moins grosse capacité.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 Pro (batterie 5 020 mAh et charge 30 Watts) Oppo Find X2 Lite (batterie 4 025 mAh et charge 30 Watts) Samsung Galaxy A41 (batterie 3 500 mAh et charge 15 Watts) Crosscall Core M4 (batterie 3 000 mAh et charge 5 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Oppo Find X2 Lite

L’Oppo Find X2 Lite se présente comme le choix à privilégier, car c’est le seul à intégrer la 5G récemment lancée en France. Il a d’autres atouts comme son grand écran AMOLED, sa batterie de bonne capacité et sa charge rapide. En photo, on a du 48 Mégapixels au dos et du 32 Mégapixels pour les selfies. Dommage que les capteurs additionnels soient principalement des 2 Mégapixels. Vous pourrez retrouver notre test du Oppo Find X2 Lite.

En cas à part, le Crosscall Core M4 se fait battre à plate couture sur le plan technique. Cela s’explique par son positionnement de niche, à savoir sa robustesse de sa conception pour évoluer en milieux hostiles.