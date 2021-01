Une nouvelle chaîne débarque sur myCanal

Avis aux utilisateurs de myCanal maîtrisant la langue de Shakespeare et accros à l’actualité internationale, Al Jazeera English est désormais disponible sur la plateforme de la filiale de Vivendi.

Déjà disponible dans le bouquet basique de Freebox TV (canal 358), la chaîne d’information Al Jazeera English débarque en mobilité sur myCanal.

Lancée par Al Jazeera en 2006, cette chaîne a pour vocation de concurrencer les chaînes d’information d’origine anglo-américaine comme CNN International et BBC World, également disponibles sur myCanal. L’information est d’ailleurs omniprésente sur la plateforme de Canal+. Y figurent, BFM et BFM Business, CNEWS, Franceinfo, i24News, RT France, Euronews, France 24 et LCP.

Pour rappel, il est possible de regarder plusieurs de ces chaînes d’information en simultané grâce à la fonction Multi-Live de myCanal.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop ont également pu profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) et sur la Freebox Pop, même si son accès s’avère très restreint.

Merci à Jérémy Domo