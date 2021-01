Choc des smartphones à 549 euros proposés par Free : Huawei P30 Pro, Oppo Reno4 5G et Huawei P40 ?

La boutique Free Mobile propose actuellement trois smartphones à 549 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ? Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Huawei P30 Pro, Oppo Reno4 5G et Huawei P40, tous les trois proposés à 549 euros, grâce à d’importantes réductions de prix sur les deux modèles Huawei. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais. L’écran : ex æquo Technologie OLED pour de belles couleurs et de forts contrastes, diagonale comprise entre 6,1 et 6,47 pouces, définition Full HD+, les trois smartphones proposent des caractéristiques d’affichage assez proches sur le papier. Encoche goutte d’eau ou double poinçon, c’est la même en termes d“intrusion” dans l’affichage durant une vidéo ou un jeu. Notre classement : Huawei P30 Pro (6,47 pouces, OLED, Full HD+ et encoche goutte d’eau)

Oppo Reno4 5G (6,43 pouces, OLED, Full HD+ et double poinçon)

Huawei P40 (6,1 pouces, OLED, Full HD+ et double poinçon) Performances en multimédia : le Huawei P40

Le Huawei P40 embarque le processeur le plus véloce, tout en ayant la même quantité de mémoire vive que ses rivaux. Il a également la 5G, désormais attendue sur se segment tarifaire. Le Huawei P30 Pro se retrouve troisième en raison d’une plate-forme limitée à la 4G.

Notre classement :

Huawei P40 (processeur octa-core 2,86 GHz du chipset Kirin 990 avec 8 Go) Oppo Reno4 5G (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM) Huawei P30 Pro (processeur octa-core 2,6 GHz du chipset Kirin 980 avec 8 Go de RAM)

La photo : le Huawei P40

Le Huawei P40 en promet davantage en termes de photo avec son capteur principal 50 Mégapixels et ses capteurs dédiés au zoom et à l’ultra grand-angle. L’Oppo Reno4 5G se retrouve dernier avec une configuration photo gonflée à l’aide de capteurs 2 Mégapixels et faisant l’impasse sur le capteur dédié au zoom présent chez ses rivaux.

Notre classement :

Huawei P40 (50/8/16 Mégapixels au dos et 32/ToF à l’avant) Huawei P30 Pro (40/8/20/ToF à l’arrière, 32 Mégapixels à l’avant) Oppo Reno4 5G (48/8/2 Mégapixels à l’arrière, 32 + 2 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la rapidité de charge : l’Oppo Reno4 5G

Les capacités de batterie sont assez proches. L’Oppo Reno4 5G se démarque avec sa charge filaire 65 Watts permettant de faire le plein en à peine plus d’une demi-heure. Un vrai plus dans le quotidien, surtout des gros utilisateurs. Le Huawei P30 Pro propose une charge moins rapide, mais a quand même comme fonction pratique la charge en sans-fil.

Notre classement :

Oppo Reno4 5G (batterie 4 000 mAh et charge filaire 65 Watts) Huawei P30 Pro (batterie 4 200 mAh,charge filaire 40 Watts et charge sans-fil 15 Watts) Huawei P40 (batterie 3 800 mAh et charge filaire 22,5 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

Les trois smartphones sont indéniablement de très bons appareils. Pourtant, quelques aspects nous ont permis d’écarter rapidement deux d’entre eux. Difficile en effet de conseiller le Huawei P30 Pro alors qu’il ne propose pas la 5G récemment lancée commercialement en France ou de vous orienter vers le Huawei P40 privé quant à lui des services de Google tels que le Play Store. Cet aspect du P40, Huawei le souligne d’ailleurs sur son propre site, lors d’un achat.

Notre choix se porte ainsi sur le Oppo Reno4 5G qui n’est pas meilleur en tout, mais propose la 5G et l’accès au Play Store avec sa foule d’applications. Il bénéficie par ailleurs d’une finition exemplaire, de bonnes performances en multimédia et d’une charge vraiment très rapide à laquelle on prend vite goût. Vous pourrez d’ailleurs retrouver notre test et même tenter de gagner ce smartphone en participant à notre concours.