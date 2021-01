Quel service de SVOD attendiez-vous le plus sur la Freebox ? Free vous a écouté, mais gare à l’overdose

Disney+ était bien le service de SVOD le plus attendu sur les Freebox, cependant, une majorité de Freenautes considère qu’il y a déjà trop de plateformes pour souscrire à toutes.

“Quel service de SVOD espérez-vous le plus sur la Freebox ?”, la question vous a été posée par Univers Freebox du 27 novembre 2020 au 07 janvier 2021. Verdict, sur les 4006 participants, 42% estiment que Free propose déjà trop de services de streaming pour souscrire à tous. Il faut dire qu’avec la disponibilité de certains agrégateurs de services comme Amazon Channels ou même Molotov, les services de contenus ne manquent pas et le porte-monnaie des Français n’est pas extensible à l’infini. Cependant, deux camps ont émergé durant ce sondage, avec une deuxième proposition arrivant juste derrière…

Car 41% des sondés attendaient en effet l’arrivée de Disney+ sur les Freebox et pour certains, leur vœu a été exaucé le 17 décembre dernier. En effet, juste avant les vacances de Noël, Free a annoncé offrir 6 mois d’abonnement à la plateforme de Mickey pour les abonnés Freebox Pop et Delta + Pop avec la mise en place d’une option activable depuis l’espace abonné. Ce résultat est tout de même assez peu surprenant, Disney+ étant le troisième service de SVOD le plus populaire en France. Rien encore pour les détenteurs d’un player Delta ou Révolution cependant.

Le deuxième service le plus attendu pourra en surprendre certain, notamment parce qu’il est très jeune mais aussi parce que beaucoup étaient sceptiques face au projet… 12% de Freenautes attendent de pied ferme l’arrivée de Salto sur leur Freebox. Lancé en octobre dernier, le service de SVOD français créé par les groupes TF1, France Télévisions et M6 fait son bonhomme de chemin dans le paysage audiovisuel. S’il est disponible via une application AndroidTV sur Freebox Pop, pour l’instant aucun accord de distribution n’a été annoncé avec des opérateurs. Il reste à voir si les négociations avec Free auront lieu et aboutiront, puisque l’opérateur de Xavier Niel a émis des réserves en juillet 2019 et déposé un recours devant le Conseil d’État en février 2020. Depuis c’est le silence radio.

Vient ensuite le bas du classement. 2% des sondés attendent l’arrivée de services plus spécialisés dans des contenus d’un genre particulier, comme Shadowz ou encore Spicee. 1% d’entre eux voudraient voir débarquer la version SVOD d’UniversCiné sur les Freebox (attendue en premier sur les box android de l’opérateur). Enfin, Blackpills clôture la marche avec 1% de Freenautes attendant le service SVOD, dont l’arrivée chez Free, SFR et Bouygues Telecom était prévue pour fin 2020.