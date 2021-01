Iliad va associer Instadrone à son développement en Italie et en Pologne

Après avoir investi en juin dernier dans le premier opérateur de drones pour les entreprises en France, Iliad fait appel aux services d’Instadrone pour accompagner son développement à l’international.

Depuis plus de 5 ans, Instadrone se démarque notamment dans l’accompagnement des telcos autour de la recherche et la construction de sites en téléphonie mobile. Premier réseau d’opérateurs de captation par drone et traitement de la donnée sous licence de marque en France, la société a séduit Iliad en juin dernier, le groupe de Xavier Niel a pris une participation de 30% à son capital.

Déjà porte-outil pour des opérateurs comme Free, Instadrone va s’envoler en Italie et en Pologne pour participer au développement d’Iliad Italia et Play récemment racheté par la maison-mère de Free. De l’autre côté des Alpes, cette PME vient d’ailleurs d’ouvrir sa première agence à Rome, rapporte Le Journal du Dimanche.

Créée en 2014, Instadrone dispose aujourd’hui d’une flotte de 80 appareils et fédère sous sa marque 35 opérateurs répartis entre 27 agences dont 4 à l’étranger. Panoramiques d’implantation, visée FH, rapport Pathloss et Inspection de structure, ce réseau de prestation par drone maitrise l’ensemble des prestations aériennes dédiées aux télécommunications. Depuis quatre ans, il s’est spécialisé dans la récupération et l’analyse de données techniques pour les secteurs industriels (énergie, BTP, environnement…) en développant son propre bureau d’études radio et géomatique. Ses prestations adressent un large panel de besoins en forte expansion : réalisation de plans topographiques, inspection de bâtiments, collecte de points géo-référencés pour de la modélisation de structures, suivi de chantiers, contrôle de la qualité de l’air, prélèvements, etc.