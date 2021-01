Free Mobile : un phishing qui pique les yeux, les escrocs démarrent mal 2021

Encore un escroc qui n’y a pas mis du sien. Son phishing est tout simplement raté.

Les abonnés Free Mobile sont les cibles d’un nouveau phishing, et on ne peut pas dire qu’il soit franchement réussi. On a un sujet “Facture Free Mobile“, un logo et une présentation assez sobre, mais le reste n’y est pas du tout.

Le fait d’appeler l’abonné par son adresse e-mail ne donne pas la moindre crédibilité au message. Bien au contraire. Les espaces, points et majuscules mis à l’arrache non plus. Idem pour les accents manquants à plusieurs reprises (etre, regler, etc.). Que dire de certains mots écorchés (paiment, démarache) ?.

L’arnaque bien connue de la facture impayée avec risque de suspension de ligne, l’adresse d’expédition n’ayant strictement rien à voir avec Free et les liens douteux planqués dans le message ne font qu’enfoncer le dernier clou. Bref, direction la corbeille.

Rappelons quelques réflexes pour éviter de se faire avoir face aux arnaques de ce type : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé. Pensez enfin à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing ciblant les abonnés Free que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS.