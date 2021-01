Fibre optique : les grandes étapes du déploiement expliquées en vidéo

Avant le raccordement d’un foyer à la fibre optique, il y a l’étude et le déploiement dans la zone. Une vidéo vous explique tout.

Quelles sont les étapes de déploiement de la fibre optique ? Au travers d’une vidéo d’environ 1 minute 30 secondes, Manche Numérique rappelle la partie étude en amont du raccordement, avec le relevé des boîtes aux lettres d’une zone, la signature de la convention administrative et l’étude des solutions de déploiement les plus adaptées au terrain (aérien ou souterrain). Arrivent ensuite l’ouverture commerciale, la souscription de l’abonnement auprès d’un opérateur et le raccordement du foyer.

Tout cela prend évidemment du temps et explique le délai de disponibilité côté abonnés. Selon Manche Numérique, le temps entre l’étude et l’ouverture commerciale serait d’au moins 18 mois.

Pour aller plus loin, vous pouvez également voir les coulisses de la fabrication de la fibre optique, les différentes couches qui composent la fibre optique, la propagation de la lumière dans la fibre optique et les différences entre AMII/AMEL/RIP.