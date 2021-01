Abonnés Free Mobile : allez-vous passer à la 5G en 2021 ?

Après un lancement en décembre dernier, 2021 et 2022 seront les années de déploiement à plus grande échelle des réseaux 5G. Allez-vous sauter le pas tout de suite, ou préférez-vous attendre un déploiement global et une amélioration de la technologie ? Vous avez la parole.

Maintenant que tous les opérateurs ont lancé leur réseau et leurs offres, il reste à voir si l’adoption de la 5G sera rapide ou non. Pour vous, passer à la 5G cette année ça vaut le coup ?

Rappelons que pour en bénéficier, il faut bien sûr posséder un smartphone compatible et un forfait 5G. Chez Free Mobile, pas besoin de migrer, il suffit de valider une option pour bénéficier de la nouvelle technologie sur votre terminal compatible, sans surcoût. Si l’opérateur de Xavier Niel a pris de l’avance par rapport à ses concurrents en couvrant 40% de la population en décembre 2020, la 5G est encore loin d’être généralisée.

D’autant plus qu’une majorité des sites mobiles utilisent la bande-fréquence 700MHz, avec des débits plus faibles par rapport aux capacités de la 3,5 GHz, fréquence phare obtenue par les opérateurs en novembre dernier. Pour l’instant, la 5G n’est pas encore autonome et repose sur un coeur de réseau 4G. Elle ne permet pas les meilleurs débits possibles et la latence très réduite promise par cette technologie, ce qui peut pousser certains à attendre 2023…

Alors Univers Freebox vous donne la parole : cette année 2021 marquera-t-elle le début de la 5G pour vous ? Ou peut-être y êtes vous déjà passé ? Répondez dans le sondage ci-dessous.