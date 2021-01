5G : Bouygues Telecom rappelle les conditions pour en profiter et explique le devenir des smartphones 4G

Conditions pour avoir la 5G et sort des smartphones 4G, Bouygues Telecom apporte des éléments de réponse aux utilisateurs les moins technophiles.

L’heure est à la pédagogie du côté des opérateurs pour accompagner le lancement de la 5G en France. Dans une démarche similaire à celle d’Orange, Bouygues Telecom y va ainsi d’une vidéo où il répond aux questions des moins technophiles.

L’opérateur rappelle tout d’abord que l’accès au réseau 5G est conditionné par l’achat d’un smartphone compatible, l’installation de la mise à jour constructeur permettant le fonctionnement sur les réseaux français, la souscription à un forfait compatible et le fait de se trouver dans une zone couverte. Les smartphones compatibles promettent d’ailleurs d’être de plus en plus abordables en 2021, avec des solutions 5G comme le chipset Snapdragon 480 annoncé ce lundi par Qualcomm ou encore le chipset Dimensity 720 de son concurrent MediaTek. Celles-ci ont en effet été pensées pour équiper des smartphones sous la barre des 250 euros. En attendant, le smartphone 5G le moins cher chez Free Mobile s’affiche à 279 euros. Il s’agit du Huawei P40 Lite 5G.

Mais quid des smartphones uniquement 4G se trouvant encore dans la majorité des poches ? Le telco rappelle que ces modèles continueront de fonctionner comme jusqu’à présent. Ils pourront d’ailleurs servir plus tard pour obtenir une ristourne lors de leur remplacement ou bien être recyclés s’ils n’ont plus de valeur marchande. Des points de collecte sont disponibles dans ses boutiques, rappelle Bouygues.