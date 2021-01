Disney a stoppé la diffusion d’une de ses chaines documentaires, qui n’est dorénavant plus disponible sur la Freebox

La chaîne Voyage n’est plus

Comme nous vous l’avions annoncé, la chaîne Voyage a fait ses adieux se week-end après 24 ans d’existence. Il s’agissait de la première chaîne de découverte et d’évasion créée dans l’hexagone en 1996 avant d’être rachetée en 2004 par Fox Network Group, lui même racheté par Disney. La chaîne était disponible dans les offres Canal et également pour les abonnés Freebox avec TV by Canal. Sur le canal 62 de Freebox TV, un panneau invite désormais à retrouver les deux autres chaînes découverte de Disney en France, à savoir National Geographic et Nat Geo Wild.

Pour rappel, la firme aux grandes oreilles a également mis fin en avril dernier à ses chaînes Disney Cinéma et Disney XD dans l’hexagone, au profit de son service de SVoD Disney+ lancé le même jour.