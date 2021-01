Freebox Pop : certains abonnés rencontrent des problèmes avec l’offre Canal+ Séries gratuit pendant un an

Nouveau couac pour certains abonnés Freebox Pop. L’activation d’un cadeau de Free empêche MyCanal de fonctionner.

MyCanal et la Freebox Pop, l’histoire de désamour continue. Peu de temps avant Noël, l’opérateur de Xavier Niel offrait à ses abonnés Pop et Delta un an d’abonnement à Canal+ Séries. L’offre est activable depuis l’espace abonné et si le cadeau est apprécié, il a eu des conséquences inattendues pour certains détenteurs d’un player Pop.

En effet, plusieurs remontées de Freenautes utilisant MyCanal indiquent qu’une fois l’offre activée, ils n’ont plus accès aux chaînes en direct, ni aux replay sur la plateforme de Canal+. Interpellés à ce sujet, les développeurs Freebox ont indiqué être au courant du problème. “Il s’agit de problèmes côté Canal qui ne pourront être résolus que début janvier“, explique Thibaut Freebox dans un post dédié sur le bugtracker de Free. Reste à voir si ce délai, “annoncé par Canal+” d’après le développeur, sera tenu.

En attendant, un abonné à réussi à trouver comment effectuer un retour à la normale pour continuer de bénéficier de MyCanal sur Freebox Pop, mais sans accéder aux contenus de Canal+ Séries. Voici la marche à suivre :