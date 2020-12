Le forfait 5G à 25 euros est de retour chez Red by SFR

Après une brève disparition du site Web de l’opérateur, le forfait 5G à prix cassé de Red by SFR est de nouveau disponible à la souscription. Même quantité de data et même tarif.

Le mardi 15 décembre, Red by SFR a dégainé un forfait 5G avec 130 Go de data au prix de 25 euros au lieu de 30 euros. Coûtant normalement 5 euros, l’option 5G y était en effet offerte. Quelques jours plus tard, la marque low-cost de l’opérateur au carré rouge mettait fin prématurément à son offre. Celle-ci était remplacée par une formule exclusivement 4G, un forfait “Big Red” 200 Go à 15 euros par mois.

Mais ça n’était visiblement que partie remise. Ladite offre a fait son retour sur le site de Red by SFR. Proposée cette fois-ci jusqu’au 28 décembre, elle inclut de nouveau les appels, SMS et MMS illimités, 130 Go de data en 5G depuis la France métropolitaine et 13 Go en roaming depuis l’Union européenne et les DOM. Bref, pas de changement de stratégie pour le moment.

Une offre d’ailleurs similaire à ce que propose Bouygues Telecom avec sa série spéciale 5G à 24,99 euros incluant les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 130 Go en France métropolitaine dont 15 Go depuis l’Europe et les DOM.