Google annonce l’arrivée imminente d’Apple TV sur Chromecast et sur d’autres appareils Android à l’avenir

Google annonce sur son blog le déploiement d’Apple TV sur Chromecast avec Google TV début 2021.

Le tout nouveau Chromecast avec Google TV va s’enrichir avec l’arrivée d’Apple TV. L’arrivée de la plateforme vidéo du géant à la pomme va étoffer l’éventail de contenus déjà disponible sur l’appareil de streaming. Avec cette future arrivée, la firme de Mountain View annonce que son Chromecast avec Google TV est “l’un des seuls appareils de streaming avec tous les principaux abonnements vidéo.”

Bien évidemment les abonnés Apple TV + pourront accéder à leur compte depuis le Chromecast avec Google TV dès l’arrivée de l’application. Cette dernière permettra également l’accès à votre bibliothèque d’achats de films et d’émissions télévisées. Vous accéderez à des recommandations personnalisées ….. Ces recommandations personnalisées intégreront Apple Originals, les programmes originaux d’Apple ainsi que les résultats de vos recherches afin de les retrouver facilement. Une liste de surveillance est disponible pour mettre de côté vos programmes préférés et les regarder plus tard.

Google précise que au-delà du déploiement d’Apple TV sur Chromecast avec Google TV pour le début de l’année prochaine, l’application a pour vocation de devenir disponible sur d’autres appareils embarquant Android TV à l’avenir.