Google dévoile son nouveau Chromecast avec Google TV

La firme de Mountain View a dévoilé son nouvel appareil connecté pour les amateurs de télévision, Chromecast TV.

Revisiter l’expérience Chromecast, pour en faire un boîtier TV à part entière. Là est le pari de Google avec ce nouveau device, notamment grâce à Google TV. Si l’on aurait pu croire à un simple changement de nom pour l’OS de Google, il n’en sera rien selon le géant qui promet un véritable environnement boosté par Android TV.

Un équivalent à l’Apple TV ou au Fire TV d’Amazon, à la sauce Google. En lançant ce nouvel appareil, un écran rempli d’applications (plus de 6500 de tous genres annoncés) apparaîtra. Programmes suggérés, onglets pour un accès plus simple à vos contenus etc. Une simplification de l’expérience utilisateur.

Côté contenus, des accords ont été établis pour mettre certaines plateformes en avant. Par exemple, Molotov, France Télévision ou MyCanal seront mis en avant, tout comme Netflix et Disney+. Une application mobile permettra même de vous créer une Wishlist regroupant les programmes que vous mettez de côté pour les regarder plus tard.

Si l’expérience est revisitée, les fonctions habituelles restent : caster depuis vos appareils mobiles, pilotage d’appareils connectés etc. Les différents services Google (comme le Play Store, Google Assistant YouTube …) seront également inclus, à l’exception notable de Stadia, le service de jeux vidéo dans le cloud du géant américain, qui ne sera compatible avec le nouvel appareil que courant 2021.

Une nouveauté déjà connue, c’est la présence d’une télécommande qui veut faciliter une utilisation déjà simple. Branchez le Chromecast sur un port HDMI et avec son alimentation en USB-C, connectez le, puis naviguez sur l’interface à l’aide de cet accessoire, somme toute classique.

Design minimaliste et peu de boutons, un peu comme le fait la concurrence

Comptez sur une expérience immersive, avec une compatibilité HDR et 4K, Dolby Vision et également Dolby Atmos. Pour les amateurs d’appareils Google, Chromecast TV pourra aussi diffuser de la musique en multiroom.

Il est déjà possible de le précommander depuis hier et ce nouveau Chromecast sera disponible courant octobre sur différentes plate-formes de commerce. Il faudra débourser 69.99€ pour l’acquérir. A noter que Google TV sera mis disposition en 2021 pour les partenaires utilisant déjà Android TV.