Orange se la joue Freebox Delta, mais en plus cher

L’opérateur prévoit de lancer deux offres Livebox Up série limitée, orientée sur le contenu offert avec un abonnement OCS et Netflix inclus.

Une offre premium avec Netflix inclus, ça ne vous rappelle rien ? En plus de ses forfaits 5G qui seront annoncés la semaine prochaine, l’opérateur prépare une opération séduction orientée sur le contenu.

D’après une source interne de l’opérateur relayée par Presse-Citron l’opérateur historique aurait dans ses cartons deux offres Livebox Up regroupant Netflix en HD et OCS, le service de SVOD d’Orange. Pour les nouveaux abonnés fibre, cette nouvelle offre en série limitée reviendra à 69.99/mois , et 64.99€/mois en ADSL. A noter que la Livebox Up en fibre est actuellement proposée à 49.99€/mois après la première année, et propose la dernière Livebox 5.

Toucher avec les contenus inclus dans un abonnement, c’est une stratégie que Free avait concrétisé avec le lancement de sa Freebox Delta, qui même deux ans après, continue de se démarquer. En effet, depuis son lancement en 2018, l’offre haut de gamme de Free a intégré Amazon Prime sans pour autant voir son prix augmenter. Orange, qui veut séduire avec plus de contenu inclus, choisit cependant de hausser le prix, même si l’abonné réalisera tout de même une économie d’environ 5€ pour les deux services.

Une offre en option pour les abonnés actuels prévue également.

L’opérateur historique préparerait également deux packs pour ses abonnés, regroupant OCS et Netflix. Une première option reviendrait à 19.99€/mois mais Orange prévoirait une offre Premium, dont le prix reste inconnu.

D’autres opérateurs, dont Free ont lancé des options pour intégrer un service de SVOD à leur abonnement, tant pour Netflix qu’Amazon. Le modèle Freebox Delta avec tout inclus semble ainsi prendre une nouvelle dimension, peut être pour devenir une norme du marché des box premiums.