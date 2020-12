Découvrez le nouveau cadeau offert sur Freebox Révolution, Delta, mini 4K et One

Free et Warner TV vous offrent le premier épisode de Raised by Wolves. La nouvelle série de science fiction du réalisateur d’Alien et de Blade Runner.

Nouvelle semaine, nouvel épisode offert sur Freebox Révolution, Delta, One et mini 4K. La semaine dernière, Canal+ vous emmenait dans l’histoire du Pays Basque avec Patria, cette semaine, traversez l’univers avec Raised by Wolves. Vous pouvez découvrir le premier épisode de cette série créée par Ridley Scott (Alien, Gladiator, Blade Runner…) dans l’Aktu Free, jusqu’au 20 décembre prochain.

Dans cette série, deux androïdes font naître des embryons humains sur une mystérieuse planète et sont chargés d’élever ces enfants pour y construire une colonie. Mais les conflits religieux et galactiques, qui ont déjà dévastés la planète Terre, finissent par les rattraper. Vous suivrez ainsi les aventures de Mother et Father, tentant de créer leur société idéale face à de nombreux obstacles.

Si vous avez été saisis par le premier épisode, vous pouvez retrouver la série sur Warner TV, inclus dans le bouquet TV by Canal et disponible en option sur le canal 57 de votre Freebox. Les épisodes sont diffusés chaque lundi à 20h55 sur Warner TV et disponibles en replay.