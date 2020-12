Red by SFR fait son Black Friday avec un forfait 160 Go à 15 euros par mois

Sur fond de guerre de la data et en plein Black Friday, Red by SFR dégaine un gros forfait à prix cassé.

Pour le Black Friday, la marque low-cost de l’opérateur au carré rouge décide de frapper fort. Elle annonce en effet un forfait 160 Go à 15 euros par mois. Pas d’engagement, et pas de prix qui double au bout d’un an, indique d’ailleurs Red by SFR. Le forfait en question comprend par ailleurs les appels, SMS et MMS en illimité. Il prévoit aussi 15 Go depuis l’Europe et les DOM, pour la partie roaming. L’offre est valable jusqu’à ce soir.

Les autres opérateurs ne se sont pas en reste. Sosh propose une série limitée 100 Go à 14,99 euros jusqu’au 14 décembre. Bouygues Telecom propose des forfaits 100 Go à 13,99 et 15,99 euros jusqu’au 7 décembre. Le second ajoute l’internet illimité le week-end pour un surplus de 2 euros. Chez Free, c’est “seulement” 70 Go à 10,99 euros, avant un basculement vers le forfait 100 Go à 19,99 euros.