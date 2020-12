Le saviez-vous ? Free propose un service gratuit de partage de fichier, comme WeTransfer, accessible à tous

Vous connaissez WeTransfer ? La plateforme proposant le partage de fichier via un simple lien généré depuis votre navigateur ? Free a lancé un service similaire, gratuit et sans inscription, en 2005, et il est toujours actif !

Vous souhaitez envoyer votre vidéo de vacance à vos proches, ou tout autre fichier volumineux impossible à envoyer par mail ? Free permet de le faire depuis longtemps, avec une page web depuis longtemps oubliée.

En effet, en vous rendant sur dl.free.fr, vous pouvez envoyer facilement par mail des liens de téléchargement pour vous gros fichiers, sans créer de compte et sans limite. Le principe est simple : téléchargez le fichier souhaité en cliquant sur “parcourir”, puis saisissez l’adresse mail de vos amis.

Ce service permet d’envoyer le lien à jusqu’à trois adresses différentes, en plus de la votre. Et pour ne pas trop surprendre vos proches, vous pouvez également l’accompagner d’un message personnalisé. Si vous souhaitez être certain que personne d’autre n’aura accès au lien contenu dans le mail, il est également possible de sécuriser via un mot de passe. Il ne reste plus qu’à cliquer sur “envoyer”.

Vous pouvez ainsi envoyer des fichiers, tout format confondu, allant jusqu’à 10 Go maximum à vos amis facilement et gratuitement. En saisissant votre adresse mail lors de l’envoi, vous recevrez un mail confirmant la mise en ligne de votre fichier, mais également un lien pour le supprimer.

Dans le cas d’un fichier vidéo de moins de 1Go, vous pouvez y avoir accès via le lien pour un visionnage sur navigateur. Pour une vidéo plus lourde, le téléchargement du fichier entier vous sera alors automatiquement proposé.

A noter cependant : les fichiers sont hébergés durant 30 jours s’ils n’ont pas été téléchargés durant cette période. De même, l’opérateur affiche sur la page d’accueil de son service le disclaimer suivant :

“En mettant à disposition des fichiers, vous devenez responsable de leur diffusion.

Il est rappelé que les échanges illicites d’enregistrements et d’oeuvres protégées ainsi que le piratage nuisent à la création artistique. Il est également rappelé que le non respect des lois en vigueur, notamment celles concernant le respect de la propriété intellectuelle et artistique, peut donner lieu à des poursuites et à des condamnations. Tout manquement ou plainte d’ayant droits entraînera irrémédiablement la suppression du ou des fichiers en question. En aucun cas, la société Free ne pourra être tenue responsable d’éventuelles pertes de données. En utilisant ce service (via l’émission ou le téléchargement d’un fichier), vous déclarez avoir lu et accepté l’ensemble de ces conditions. “

A bon entendeur, pour ceux qui souhaiteraient partager des fichiers obtenus illégalement avec leurs amis.