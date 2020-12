Protégez votre vie privée avec les smartphones reconditionnés de la marque iodé

Qu’est-ce qu’iodé ? C’est une entreprise française qui propose des smartphones reconditionnés de Sony et Samsung “intégrant un système d’exploitation Android débarrassé de ses mouchards.”

La collecte de données est monnaie courante surtout chez les géants de la Tech et cela se fait parfois à notre insu sans réellement savoir comment elles seront réutilisées par la suite. Des solutions existent déjà pour préserver notre vie privée comme les pare-feux, les VPN et bloqueurs de publicités ou encore des systèmes d’exploitation alternatifs programmée pour limiter la collecte de données.

Pour répondre a ce besoin de confidentialité, Antoine Maurino et Vincent Vidal ont fondé “iodé”. L’entreprise française propose des smartphones reconditionnés intégrant un système d’exploitation qui ne collecte pas vos données. Lorsque vous achetez un smartphone chez iodé, bénéficier d’une protection sur le système d’exploitation et sur les applications installées. “La solution est prête à l’emploi, préinstallée sur un smartphone et maintenue à jour automatiquement”, indique un communiqué.

Iodé offre un système d’exploitation qui analyse en permanences les données qui transitent par les applications installées sur le smartphone et bloque les indésirables (publicitaires, spammeurs, malwares, télémétrie, analytics …). Cela vous permet d’avoir la visibilité sur l’identité des destinataires et la quantité de données qu’ils collectent, de bloquer, si l’utilisateur le souhaite, les destinataires blacklistés et de connaître la fiabilité de ses applications, et les alternatives plus respectueuses de sa vie privée.

La totalité des composants de iodé son open source, offrant une transparence totale. Au revoir Google Play et bonjour à Aurora Store et Fdroid. Le premier est une alternative au Google Play avec lequel vous pouvez avoir des informations sur les mouchards (trackers) présents dans chaque application, usurper votre localisation et plus. Le second est un catalogue de logiciels libres et à code source ouvert pour la plateforme Android.

” iodé est le premier smartphone à véritablement permettre à l’utilisateur de voir les transmissions de données entre les applications et les sites distants et d’avoir le contrôle sur ces transmissions de données en bloquant les indésirables “, se réjouit Antoine Maurino.

La société se veut aussi écologique, grâce au reconditionnement ce qui réduit l’impact environnemental. Lors de l’achat d’un smartphone iodé, sachez que ce dernier est fonctionnel, désimlocké et vidé de toutes données de l’utilisateur précédent.

Quatre modèles de smartphones sont disponibles : le Sony Xperia XA, le Sony Xperia XZ, le Sony Xperia XZ et le Samsung Galaxy S9. Chacun de ses smartphones sont proposés avec 3 “grades esthétiques”, le A représentant un excellent état, le B un très bon état et le C un état esthétique satisfaisant. Les prix varient de 220€ à 405€.

Dans sa FAQ, iodé indique un lien permettant d’installer son système d’exploitation maison sur votre smartphone. En rappelant toute fois que la manipulation requiert des compétences informatiques.

