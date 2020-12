Fibre : Orange annonce la construction d’un nouveau navire câblier et continue de s’investir dans les câbles sous-marins

Orange toujours dans le coup avec sa filiale Orange Marine et lance la construction d’un nouveau navire câblier spécialement dédié à la réparation des câbles sous-marins.

Orange Marine la filiale de l’opérateur détient actuellement une flotte de 7 navires et indique avoir posé près de 188 000 km de câbles sous-marins en fibre optique dans tous les océans du globe. Les câbles de fibre optique, présents dans nos fonds marins représentent l’élément principal de l’internet mondial. Cependant malgré toute les précautions prises lors de leurs installations des perturbations majeures peuvent survenir sur le fonctionnement d’internet et des services de télécommunications. Afin de renforcer la flotte, un nouveau navire devrait remplacer le Raymond Croze en service depuis 1983 et qui compte plus d’une centaine de réparations de câbles en Méditerranée, mer Noire et mer Rouge.

Ce nouveau navire embarquera la pointe de la technologie et sera équipé d’équipements modernes et performants :

Sa carène profilée permettra une réduction de la consommation de carburant de 25% par rapport à la moyenne des navires câbliers en service, et sera optimisée pour les réparations

Ses propulseurs principaux Azipods lui donneront une maniabilité inégalée, sans renvoi d’angle pour avoir un meilleur rendement, un gain de fiabilité et d’entretien,

Son robot sous-marin filoguidé (ROV) permettra de couper, inspecter et enfouir les câbles, stockés sous hangar, il pourra bénéficier d’une mise à la mer en toute sécurité,

Sa gestion d’énergie hybride basée sur une production Diesel et un stockage et appoint électrique dépendant d’un système de batteries permettra de réduire sa consommation de carburant sur travaux et de prévenir tout arrêt inopiné d’un générateur,

Sa possibilité de branchement sur le réseau électrique terrestre lui permettra de réduire sensiblement son empreinte écologique pendant les périodes à quai.

Ce navire dont on ne connait pas encore le nom permettra à Orange Marine d’être à la tête d’une des flottes de navires les plus modernes avec le Pierre de Fermat en fonction depuis 2014. Le nouveau fleuron sera mobilisé 365 jours par an et pourra intervenir en 24 heures.

Le chantier naval Colombo Dockyard en partenariat avec le norvégien Vard sont à la tête de la conception du navire dont le lancement est prévu courant 1er semestre 2023.