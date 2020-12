Free, partenaire du Téléthon 2020, lance un site dédié à l’oeuvre de charité et permettra de faire un don directement sur votre Freebox

L’opérateur de Xavier Niel renouvelle son partenariat avec l’AMF Téléthon, pour soutenir la recherche et lutter contre la maladie, avec deux outils pour soutenir l’oeuvre caritative.

S’informer et participer avec Free. L’opérateur a lancé un nouveau mini site dédié à l’opération se tenant le 4 et le 5 décembre prochain. Vous pouvez y accéder directement en cliquant sur ce lien.

Sur ce dernier, vous pouvez bien sûr faire un don, mais également vous informer sur les actions rendues possibles grâce à l’AMF-Téléthon. Retrouvez également des témoignages de personnes touchées par des maladies rares, de chercheurs, ou du directeur général du Généthon…

Crise sanitaire oblige, le Téléthon s’invite sur vos Freebox

L’épidémie actuelle et le confinement ont bien sûr bouleversé l’organisation du Téléthon. Malheureusement, aucune animation prévue en France ne pourra avoir lieu. Qu’à cela ne tienne, l’opération débarque directement sur vos Freebox.

Vous pourrez ainsi suivre l’émission 100% digitale “Téléthon Challenge” sur votre Freebox, directement sur l’AKTU Free à 20h les 4 et 5 décembre 2020, mais ce n’est pas tout. L’opérateur annonce que les abonnés Freebox pourront faire un don depuis leur player via l’AKTU Free, accessible sur les player Delta, Révolution, mini 4K et One, mais pas sur Freebox Pop. Un QR code sera en effet présent et vous renverra directement sur le site du Téléthon pour réaliser votre don. Selon nos constatations, pour l’heure, cette fonctionnalité n’est pas présente sur les box de l’opérateur.