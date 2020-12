Un technicien suspecté d’avoir volé pour 200 000 euros de câble à Orange

Un employé d’un sous-traitant pour Orange a été interpelé. Celui-ci est suspecté d’avoir volé du câble cuivre pour le revendre. Le préjudice s’élèverait à 200 000 euros, avec des pannes de connexion Internet en prime.

À terme, il faudra démanteler le réseau cuivre et notre homme voulait visiblement participer à cet énorme chantier tout en arrondissant grassement ses fins de mois. Un homme a en effet été interpelé suite à 16 vols de câble à Meulan et Vaux-sur-Seine, dans les Yvelines. Le préjudice est estimé à 200 000 euros et s’est traduit par des pannes de connexion Internet au cours des derniers mois.

Selon les premiers éléments d’enquête, cet employé d’un sous-traitant d’Orange arrivait avec sa camionnette et simulait des interventions en installant des cônes de signalisation, mais repartait en fait avec quelques centaines de mètres de câble qu’il coupait par portion de 1 mètre pour les revendre chez un ferrailleur en région parisienne.

Ayant reconnu une partie des faits, soit 3 ou 4 vols où son implication apparaît difficilement contestable, l’employé devra répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel dans les prochaines semaines. Interrogé lui aussi, le patron a finalement été relâché. Il déclarait subir les agissements de son employé.

Un système de surveillance mis en place par l’opérateur

L’identification du suspect et son interpellation mercredi dernier ont été permises par la mise en place d’un système de surveillance par l’opérateur. “Pour lutter contre le phénomène, l’opérateur téléphonique avait installé des alarmes sur certaines trappes afin que les policiers puissent être alertés au moment de leur ouverture”, expliquent nos confrères du Parisien. Des images en provenance de caméras de surveillance et des relevés d’empreintes ont permis de confondre le suspect.