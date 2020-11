Altice USA rachète ses actions pour 2,5 milliards, Patrick Drahi pourrait se renforcer encore plus au capital

Après l’échec de son OPA sur son rival, la branche américaine de la maison-mère de SFR lance un vaste programme de rachats d’actions.

Altice USA pose 2,5 milliards de dollars sur la table pour racheter son capital. Le groupe américain a annoncé une opération de rachat d’actions visant à obtenir 13 à 14% de son capital.

Dans le détail, le groupe de Patrick Drahi prévoit de proposer à ses actionnaires un prix allant de 32,25 dollars à 36 dollars par action. L’opération se déroulera sur le principe particulier des enchères hollandaises inversées. Ainsi, Altice commence par le bas en rachetant en premier les titres des actionnaires qui auront choisi de les céder à 32,25$ puis 32,5$ et ainsi de suite. Ces derniers ont jusqu’au 21 décembre prochain à minuit pour apporter, ou non, leur titre. En fonction du prix final, entre 69 millions et 77 millions d’actions pourraient revenir au groupe.

Ce n’est pas le premier rodéo pour Altice USA. Le groupe a déjà racheté ses propres actions pour plus de 5 milliards de dollars depuis 2018. Rien qu’en 2020, 2,5 millions de dollars ont déjà été déboursés dans ce but. De quoi permettre à Patrick Drahi de se renforcer au capital d’Altice USA, comme il le fait actuellement en Europe. En effet, si le milliardaire possède déjà 38% du capital, en annulant certaines actions récupérées il pourrait mathématiquement détenir une plus grosse part du groupe.

Source : Les Echos