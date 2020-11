Molotov signe avec un géant d’Hollywood pour élargir son catalogue de contenus gratuits

La célèbre plateforme de télévision par internet, Molotov, vient de signer un accord avec Sony Pictures afin d’étoffer le catalogue de Mango, son nouveau service de AVOD, gratuit et financé par la pub.

Sony Pictures, un des plus grands studios américains et Molotov le service OTT au 13 millions d’utilisateurs viennent de signer un accord pour la distribution de longs métrages. Ceux-ci seront directement disponibles sur Mango, le service AVOD disponible depuis la plateforme OTT.

Plus d’un millier de programmes sont déjà proposés sur Mango depuis son lancement, films en tout genre, documentaires insolites, historiques ou scientifiques ainsi que des dessins animés. Ce catalogue va désormais être alimenté par des films du box-office tout droit venu des studios de Sony Pictures comme Sept ans au Tibet avec Brad Pitt, Mémoire d’une geisha de Rob Marshall, Dangereuse séduction avec Halle Berry et Bruce Willis ou encore Tant qu’il y aura des hommes, avec Burt Lancaster, Montgomery Clift et Deborah Kerr. Retrouvez des franchises cultes comme Charlie’s Angels ou Karaté Kid ainsi que des films du genre “teen horror” datant des années 90 ainsi que des grands classiques du cinéma hollywoodien.

“Nous sommes heureux d’étoffer Mango avec les films Sony Pictures, un des plus prestigieux studios américains. Notre nouvelle offre de VOD gratuite va ainsi permettre aux 13 millions d’utilisateurs de Molotov de voir ou revoir des monuments du cinéma. Tout ceci, pour la première fois en France, et seulement sur Molotov. Nous travaillons chaque jour à diversifier et enrichir nos offres, gratuites et payantes, avec des éditeurs de contenu de premier plan, français et internationaux.” Précise Grégory Samak, Directeur Général de Molotov.

Pour rappel, Mango est disponible pour les abonnés Freebox POP et Mini 4K. Il suffit de télécharger l’application depuis le PlayStore disponible sur les deux box, et de s’inscrire. Pas besoin d’abonnement puisque Mango est un service gratuit.