Choc des smartphones à 259 euros proposés par Free : Oppo A72 ou Samsung Galaxy Xcover 4S ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones à 259 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous mettons face-à-face les Oppo A72 et Samsung Galaxy Xcover 4S, tous les deux proposés à 259 euros. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : Oppo

L’écran du Oppo A72 est moderne, que ce soit avec sa grande diagonale, sa définition Full HD+ et son poinçon. Celui-ci du Samsung Galaxy Xcover 4S nous fait faire un bond dans le temps – dans le mauvais sens malheureusement – avec sa petite diagonale, sa définition HD et ses grosses bordures.

Notre classement :

Oppo A72 (6,5 pouces, FHD+, poinçon pour le capteur photo) Samsung Galaxy Xcover 4S (5 pouces, HD, grosse bordure pour le capteur photo)

Performances en multimédia : Oppo

L’Oppo remporte également cette manche avec son processeur octa-core 2,0 GHz à associé 4 Go de RAM. Équipé d’un processeur octa-core 1,6 épaulé par 3 Go de RAM, le Samsung arrive deuxième, mais n’est pas totalement largué, permettant en effet de jouer à des titres populaires comme Call of Duty. Preuve que l’habit ne fait pas le moine.

Notre classement :

Oppo A72 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 665 avec 4 Go de RAM) Samsung Galaxy Xcover 4S (processeur octa-core 1,6 GHz du chipset Exynos 7885 avec 3 Go de RAM)

La photo : Oppo

Inutile de tourner au tour du pot. L’Oppo prend le large en proposant de la photo 48 Mégapixels à l’arrière et 16 Mégapixels à l’avant, quand le Samsung se contente de clichés en 16 Mégapixels et de selfies en 5 Mégapixels.

Notre classement :

Oppo A72 (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy Xcover 4S (16 Mégapixels à l’arrière, 5 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Oppo

L’Oppo gagne également la manche autonomie. Une charge 18 ou 15 Watts, c’est grosso modo la même chose, mais il y a clairement un fossé entre des batteries 5 000 et 2 800 mAh. Le modèle Oppo se dirigera sans problème vers les deux jours d’autonomie, quand passer la journée sans se restreindre sera déjà bien avec le modèle Samsung.

Notre classement :

Oppo A72 (batterie 5 000 mAh ; charge 18 Watts) Samsung Galaxy Xcover 4S (batterie 2 800 mAh ; charge 15 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Oppo techniquement, mais…

Techniquement, l’Oppo A72 propose clairement mieux, que ce soit en termes d’écran, de performances multimédias, de qualité photo ou d’autonomie.

Maintenant, le Samsung Galaxy Xcover 4S, que nous avions eu l’occasion de tester ne se positionne pas sur les performances. Le constructeur sud-coréen met en avant des certifications IP68 et MIL-STD-810G qui trouveront oreille attentive du côté des professionnels, maladroits ou aventuriers en quête de robustesse. Soulignons aussi un aspect de plus en plus rare : la batterie amovible.