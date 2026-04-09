Le saviez-vous : vous quittez Orange, SFR ou Bouygues pour une Freebox ? Sans cette opération indispensable, vous perdrez jusqu’à 69€

À l’heure où les opérateurs augmentent leurs frais de résiliation, mieux vaut ne pas passer à côté d’un remboursement proposé par Free lors d’une souscription à une offre Freebox ou Box 5G. Voici tout ce qu’il faut savoir pour éviter de laisser filer jusqu’à 69 euros.

Vous envisagez de couper les ponts avec Orange, SFR ou Bouygues Telecom pour rejoindre Free avec une offre Freebox ? L’opérateur vous accompagne en proposant de rembourser une partie de vos frais de résiliation. Et le sujet devient d’autant plus sensible que ces frais ont nettement augmenté : ils atteignent désormais 69€ chez Bouygues Telecom, 59€ chez SFR et 60€ chez Orange. De son côté, Free prend en charge jusqu’à 100€ pour toute souscription à une offre Freebox Révolution Light, Pop, Ultra ou Ultra Essentiel, et jusqu’à 50€ pour une Box 5G Free.

Si ce remboursement permet en théorie de couvrir l’intégralité des frais facturés par votre ancien fournisseur d’accès à Internet, une condition essentielle est à respecter : la facture de clôture doit impérativement être établie au même nom et/ou à la même adresse postale que votre abonnement Freebox ou Box 5G.

La marche à suivre pour bénéficier du remboursement

Une fois vos services Freebox ou Box 5G activés, vous devez engager la résiliation de votre ancien abonnement Internet. Il est ensuite indispensable de récupérer la facture de clôture émise par votre ancien opérateur, en veillant à ce qu’elle mentionne clairement les frais de résiliation.

Cette facture doit être accompagnée soit de l’email de confirmation de votre commande Freebox ou Box 5G, soit d’une demande manuscrite précisant votre identifiant Freebox. L’ensemble des documents doit ensuite être envoyé, dans un délai maximal de quatre mois après la confirmation de souscription, à l’adresse suivante : Offre préférentielle Free, 75371 Paris Cedex 08. Une attention particulière doit être portée à l’affranchissement du courrier.

Si votre dossier est complet et conforme, le remboursement sera effectué par virement sur le RIB renseigné lors de votre inscription. Free précise enfin que toute demande incomplète, illisible, envoyée hors délai ou ne respectant pas les conditions de l’offre ne pourra pas être prise en compte. Pour simplifier vos démarches, l’opérateur met également à disposition un générateur gratuit de lettre de résiliation, permettant d’obtenir un courrier conforme en quelques clics.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox