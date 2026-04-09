Free Mobile n’hésite pas à envoyer un SMS à ses abonnés pour leur proposer de « rester connecté avec leur poignet »

Avec son option Apple Watch offerte, l’opérateur invite ses abonnés par SMS à s’intéresser à son catalogue de montres connectées.

À l’approche des beaux jours, Free relance les promotions sur ses montres connectées. Dans un SMS envoyé à ses abonnés, l’opérateur propose une offre de remboursement de 20€ sur l’Apple Watch, valable jusqu’au 29 avril.

L’objectif est clair : pousser l’usage des montres connectées autonomes, notamment grâce à l’eSIM intégrée qui permet de rester connecté sans smartphone. Cette option est d’ailleurs incluse dans certains forfaits de l’opérateur, permettant d’appeler, envoyer des messages ou utiliser ses applications directement depuis le poignet. Ce qui est assez surprenant, c’est que jusque là, l’opérateur envoyait ce type de messages promotionnels avant tout pour les smartphones, avec notamment des promos sur les iPhone récents ou autre. Mais l’opérateur a donc étendu son champ d’action.

L’offre mise en avant par Free repose sur un mécanisme classique : un remboursement sur demande après achat. Il faudra donc avancer le prix de la montre, puis effectuer les démarches dans cette brochure pour obtenir les 20€. Le remboursement se fera sur facture.

La promotion est accessible en boutique Free ou via le site de l’opérateur, et s’inscrit dans une stratégie plus large de mise en avant des objets connectés. Au-delà de cette offre ponctuelle, Free propose déjà plusieurs réductions sur sa gamme d’Apple Watch, comme le montre la boutique en ligne :

Apple Watch Ultra 3 (49 mm) : 849€ avec 50€ remboursés

Apple Watch Series 11 (46 mm) : 559€ avec 40€ remboursés

Apple Watch Series 11 (42 mm) : 529€ avec 40€ remboursés

Apple Watch SE 3 : à partir de 299€ avec 20 à 25€ remboursés (respectivement 40 et 44 mm)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox