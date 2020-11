Après Free et la Freebox Delta, SFR lance sa propre enceinte connectée Devialet en France, en option

Après sa Box 8 présentée comme un player avec enceinte connectée, SFR annonce désormais une nouvelle option dédiée au son haute qualité, en partenariat avec Devialet, avec SFR HomeSound.

Deuxième enceinte connectée pour SFR, cette fois avec un “vrai” système de son. L’opérateur au carré rouge lance aujourd’hui SFR HomeSound, en partenariat avec Devialet et Sagemcom.

Une “qualité sonore signée Devialet” et deux assistant vocaux inclus

Déclinée en deux versions, SFR HomeSound intègre “trois technologies acoustiques propriétaires de Devialet SAM®, SPACE et AVL pour un meilleur rendu sonore, une plus grande immersion, et un confort d’écoute ainsi que des ambiances sonores prédéfinies“. Le tout avec des hauts-parleurs multidirectionnels “haute qualité”, trois pour SFR HomeSound et jusqu’à 5 pour le modèle Premium. L’opérateur détaille les caractéristiques techniques dans un tableau comparatif sur son site web.

A gauche, les caractéristiques techniques de la version Premium, à droite celles de la standard

A l’instar de la Box 8, HomeSound inclus Alexa et “Ok SFR”, l’assistant vocal développé par l’opérateur que vous pourrez activer à travers les 6 micros intégrés à HomeSound. Avec ces assistant vocaux, vous pourrez ainsi profiter des services SFR (piloter les objets connectés à la voix) et de l’assistant vocal d’Amazon. A noter que le service après-vente est assuré par SFR.

Une option avec les offres fixe de SFR

S’il est possible d’acheter tout simplement les enceintes HomeSound, SFR propose également une location du matériel sans engagement. Trois formules sont proposées.

En plus des deux modèles d’enceintes, une offre pour avoir un son en stéréo est également proposée, avec deux enceintes standard

HomeSound peut être associée à la Box 8, mais également à toutes les offres fixes de l’opérateur. Dans une page dédiée sur son site, SFR explique le parcours de souscription à l’offre très simplement. Ajoutez votre HomeSound à votre panier, choisissez votre box, puis validez votre panier. Vous pouvez également souscrire en étant déjà abonné chez l’opérateur.

L’été dernier, la maison-mère Altice avait déjà lancé sa propre enceinte Devialet aux Etats-Unis, qui ressemble furieusement à la nouvelle offre de SFR. Le telco est ainsi le deuxième opérateur français à proposer une enceinte connectée Devialet, presque deux ans après le lancement de l’offre Freebox Delta par Free. En proposant la location en plus de l’achat, l’opérateur se démarque cependant de son concurrent, reste à voir si l’option saura séduire.