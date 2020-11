Apple et Google se préparent à accueillir la 6G en rejoignant la Next G Alliance

Un train voire deux d’avance pour Google et Apple qui planchent déjà sur la 6G alors que le lancement de la 5G est un vrai casse-tête.

Les deux géants de la Tech ont dévoilé il y a peu leurs nouveaux modèles de smartphones compatibles 5G, l’iPhone 12 pour la marque à la pomme et le Pixel 5 pour la firme de Mountain View. Mais innovation oblige, les deux géants pensent déjà à la prochaine décennie qui devrait voir naître la 6G. Cette dernière annonce des débits 100 à 500 fois plus rapide comparée à la 5G. Mais patience, elle ne montrera pas le bout de son nez avant 2030.

Afin d’anticiper son arrivée, Google et Apple ont adhéré au Next G Alliance afin de bien se préparer à l’arrivée de la 6G et ne pas revivre le déploiement plus que compliqué de la 5G. D’ailleurs cette alliance se réunira pour la première fois, la semaine prochaine, avec pour ordre du jour… la 6G. La Chine a pour sa part envoyé récemment dans l’espace un satellite 6G afin de tester les performances de cette nouvelle technologie.

Source : Presse Citron