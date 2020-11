Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms… Free veut se glisser dans vos poches, SFR part à l’abordage d’Orange, Bouygues fusionne avec B&You etc

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

17 novembre 2006 : Iliad (Free) annonce officiellement s’intéresser à la dernière licence d’opérateur mobile

Les prémices d’un lancement qui ne se fera que 6 ans plus tard. Le 17 novembre 2006, Iliad a officiellement publié un communiqué affirmant son intérêt pour la 4ème licence d’opérateur mobile. Si lors de cette annonce, aucun engagement n’a été pris par l’opérateur, la révolution Free Mobile était bel et bien déjà en marche.

17 novembre 2014 : B&You fusionne avec Bouygues Telecom

Initialement, la marque B&You avait été créée comme une solution à bas-prix pour l’opérateur Bouygues Telecom en 2011. Cependant, le 17 novembre 2014, la marque a finalement fusionné avec sa maison-mère pour devenir une gamme de forfaits. Une opération officialisée avec le lancement de sept nouvelles offres le jour même, comprenant ainsi les forfaits B&You (sans engagement et sans mobile) et les versions avec engagements et mobiles nommés “Sensation” encore aujourd’hui.

Le site de l’opérateur remplace alors celui de son ancienne marque, et les abonnés ont pu bénéficier de l’accompagnement en boutique et par téléphone qui était auparavant réservé aux abonnés Bouygues Telecom.

18 novembre 1987 : Création de SFR

Retour 32 ans en arrière, à la création d’un opérateur que l’on connait tous. C’est en effet le 18 novembre 1987 que la Compagnie Générale des Eaux a créé cette société française de radiophonie, que nous connaissons depuis sous le nom de SFR. A l’époque, il ne proposait qu’un service de radio-télécommunications analogique en concurrence avec Radiocom 2000 de France Telecom. Son arrivée sur le marché du mobile ne se fera que 5 ans plus tard, puisque SFR lancera le deuxième réseau GSM français en 1992.

19 novembre 2009 : Free, premier opérateur proposant des jeux vidéo sur sa box

Alerte gaming ! Les abonnés Freebox ont pu, dès le 19 novembre 2009, installer de nombreux jeux sur leur box internet, et pas n’importe lesquels. Outre une sélection de jeux développés en interne (comme le démineur, le solitaire, ou Snakebox), la Freebox HD permettait également d’installer des jeux émulés. Il suffisait de récupérer les fichiers ROMS nécessaires (via des plateformes légales précisait à l’époque l’opérateur), puis de les copier sur le disque dur de votre Freebox ou sur un support de stockage externe.

Et ce n’était pas tout : la Freebox HD permettait même de jouer à des jeux 3D, notamment Duke Nukem 3D ou Doom. Un kit de développement était également mis à disposition pour ceux qui souhaitaient mettre à disposition leur jeux pour la communauté. Toutes ces possibilités n’ont bien sûr engendré aucun surcoût pour l’abonné.

22 novembre 2011 : l’oiseau bleu débarque sur la Freebox Révolution

Quel drôle de piaf que voilà ! Le premier réseau social bien connu à arriver sur la Freebox ne fut pas Facebook (qui sera lancé quelques semaines plus tard), mais bien Twitter, le 22 novembre 2011.

La plateforme de micro-blogging pouvait ainsi être lancée directement sur votre TV. L’utilité était tout de même très relative : commander un clavier virtuel pour tweeter n’étant pas le plus pratique, mais c’était tout de même une nouvelle “première” à ajouter au palmarès de la Freebox.