Clin d’oeil : l’énigme télécom la plus facile du siècle

Amateurs de challenge, désireux de prouver votre culture poussée des télécoms, passez votre chemin, cette énigme n’est pas pour vous !

Une question pour un Freenaute, version très très novice. Le compte d’un groupe d’experts en Cloud et conseil a publié une petite énigme pour tester la culture telecom et IT de ses followers. Petit hic : elle n’avait vraiment rien de difficile.

[#CultureIT] Je suis le plus gros business angel français. J’ai bousculé les géants des télécoms et changé la vie des français en créant un boitier capable de recevoir en illimité internet, la télévision et le téléphone. Le tout à prix cassé ! Alors, qui-suis-je ? pic.twitter.com/ndUSwdtyLr ITS Group S.A. (@ITSGroupSA) November 2, 2020

Texte qui sonne un petit peu “Question pour un Champion”, image floutée pour donner un indice supplémentaire, sur la forme tout y était pourtant. Le petit soucis : bien trop d’infos données !

Autant, la première phrase peut être un bon début. Les activités annexes de Xavier Niel ne sont pas forcément les plus connues du grand public. Mais dès le “j’ai bousculé les géants des télécoms“, il devrait y avoir un déclic. Pour les moins pointus, la mention de la box triple-play était une aide logique, et le prix cassé assène le tout. Mais de toutes les manières, la photo à peine floutée vendait directement la réponse !

Le floutage aurait pu être un peu plus poussé !

Bientôt une énigme encore plus simple ? Proposition : “Top, je suis le dernier gros opérateur arrivé sur le mobile, j’ai changé le marché avec un nouveau modèle révolutionnaire. Je propose à la fois un forfait à 2€ et un forfait illimité. Mon nom signifie gratuit, qui suis-je ? “.