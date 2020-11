TousAntiCovid prend de l’ampleur : nouveau générateur d’attestation, plus de 7 millions d’utilisateurs…

L’échec de StopCovid n’est dorénavant plus qu’un lointain souvenir. Son successeur enregistre déjà bien plus d’utilisateurs et intègre une nouvelle fonctionnalité qui devrait booster d’autant plus son usage.

Après un faux-départ, TousAntiCovid met les gazs. L’application de tracing du gouvernement a déjà récolté plus de sept millions d’utilisateurs sur mobile. Avec un tel succès comparé à son ancienne version, le gouvernement vise même les 15 millions d’activations d’ici un mois. De même, en terme d’utilité et d’alertes, l’application déclare dorénavant plus de 500 cas contact par jour, annonce Cédric O, secrétaire d’État au numérique.

Cette nouvelle version lancée en octobre dernier, refonte totale de StopCovid, propose également des fonctionnalités utiles. Outre les chiffres de la crise sanitaire mis à jour quotidiennement, l’application permet également depuis aujourd’hui de générer sa propre attestation de déplacement facilement.

Comment créer son attestation sur TousAntiCovid

Confinement oblige, plus question de sortir sans attestation et l’application vous facilite désormais la tâche. Dans un encart en bas de la page d’accueil, vous trouverez un bouton nommé “Attestation de déplacement”. Si avant cette mise à jour, il vous redirigeait vers le site officiel du gouvernement, cette fois c’est une page entière dédiée à vos attestations qui est disponible.

C’est sur cette page que vous retrouverez la possibilité de créer votre nouvelle attestation, mais vous pourrez également vous y rendre pour présenter votre document en cas de contrôle, sous forme de QR Code avec le motif, la date de création et votre prénom indiqué.

A noter que si vous souhaitez l’avoir en PDF, le choix vous est laissé

Cliquez sur créer une nouvelle attestation, puis remplissez une première fois toutes les informations classiques (nom, prénom, adresse etc.) du formulaire, ainsi que l’heure à laquelle vous avez prévu de sortir. Puis sélectionnez le motif correspondant en cliquant dessus.

Vient ensuite la partie la plus intéressante : la possibilité de sauvegarder vos données localement. Cette option, que vous pourrez cocher ou décocher, permet ainsi de conserver vos informations pour n’avoir qu’à modifier la date et heure de sortie lorsque vous en créerez une nouvelle. Même le motif est conservé, si vous prévoyez par exemple un jogging quotidien, il vous suffira alors d’à chaque fois saisir la nouvelle heure et date de sortie, et pas tout le reste. En cas de nouveau motif, pensez bien à le modifier. A noter également qu’il est possible de supprimer à tout moment ces données dans la section “Paramètres de l’application”, comme l’indique la page. Il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton “générer”, et vous pouvez sortir sans risquer une amende.

Cette nouvelle fonctionnalité, bien plus pratique et ergonomique que le formulaire en ligne pour une utilisation sur smartphone, pourrait bien convaincre encore plus d’utilisateurs de passer à TousAntiCovid. D’autant plus que l’activation du bluetooth et du tracing n’est pas nécessaire pour générer l’application : aucun risque pour votre batterie ni craintes à avoir concernant vos données donc.