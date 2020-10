Apple se préparerait à remplacer Google par son propre moteur de recherche

Google est actuellement le moteur de recherche par défaut sur Safari mais cela pourrait changer.

Ce n’est pas un secret, Google est le moteur de recherche par défaut sur Safari, lui permettant de récupérer le flux de recherche sur iPhone. Et tout cela grâce aux 10 milliards de dollars que la firme de Mountain View verse à Apple tous les ans.

D’après un article paru dans le Financial Time, la firme de Cupertino développerait malgré tout actuellement un moteur de recherche fait maison pour le remplacer.

Dernièrement, Google s’est vu inquiète par une plainte de la part de la commission antitrust concernant son monopole écrasant. Si à la suite de cette plainte, la justice américaine conclut à une dissolution des accords entre Google et Apple. Cela expliquerait que la firme de Cupertino ait décidé d’anticiper en prenant les devants niveau développement.

Le journal économique aurait d’ailleurs repéré des changements sur iOS 14.Plusieurs indices amènent à cette supposition. Lors de recherche sur Safari, il semblerait que parfois les résultats proviennent d’Apple et plus exclusivement de Google.

En plus de cela, le géant à la pomme aurait lancé des offres d’emplois laissant croire au développement d’un moteur de recherche. D’autant plus qu’Apple a recruté dans ses rangs il y a 2 ans et demi, John Giannandrea, ancien patron de Google Search et de l’intelligence artificielle chez Google, un atout pour élaborer ce moteur de recherche.