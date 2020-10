Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #141

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Vieux abonnés Freebox, qui dispose encore de sa première télécommande en parfait état de fonctionnement ? Les autres comprendront !

Ceux qui ont la freebox on se comprend c’était trop drÒle 😭 pic.twitter.com/bV97mqBKUp Spartiate ⵣ 🇩🇿 (@yanisqlf591) October 18, 2020

Laissez Salto tranquille ! La plateforme de SVOD de TF11, France Télévisions et M6 pourrait bien convaincre, son lancement est prévu demain.