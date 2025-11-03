Le saviez-vous : les abonnés Freebox ont besoin d’un code secret pour parler à un conseiller via la hotline de l’opérateur

Pour contacter le service client Free au 3244, les abonnés Freebox doivent disposer de leur identifiant et d’un code secret. Voici comment les retrouver.

Si vous avez une question concernant votre abonnement Freebox ou rencontrez un souci technique, l’appel au 3244 reste la solution recommandée lorsque vous n’êtes pas éligible au service Free Proxi. Cependant, lors de votre appel, Free vous demandera votre identifiant Freebox ainsi qu’un code secret à 4 chiffres. Où les trouver ?

Ces informations sont accessibles depuis votre espace abonné Freebox, dans la rubrique Mon abonnement, puis Consulter mes identifiants Hotline. Il est recommandé de conserver ces identifiants en lieu sûr, que ce soit sur support papier ou dans une note sécurisée sur votre téléphone. Cela permet d’y accéder facilement, notamment en cas de panne internet. Si jamais vous ne les avez pas sous la main au moment d’appeler, aucun stress. Il est possible d’obtenir un SMS de récupération après avoir suivi les étapes indiquées par le serveur vocal.

A noter que plus de la moitié des abonnés Freebox disposent aujourd’hui de Free Proxi, le service d’assistance locale de Free. Pour ce mode d’accompagnement, aucun code secret n’est requis. Les équipes Free Proxi sont joignables 7 jours sur 7 depuis l’espace abonné ou via l’application Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox