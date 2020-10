Freebox Vidéo Club : Filmo TV permet de bénéficier des films récents à 1€, avec en plus 1 mois offert à son service de streaming

Cumul de promos sur Filmo TV

Et Filmo TV a lancé une offre spéciale plutôt originale puisqu’il propose tout ses films en location à 1€, avec en plus un mois offert à son service de VOD illimitée et sans engagement. Vous pouvez ainsi vous abonner uniquement pour le 1er mois gratuit. Dans le cas contraire, vous serez facturés 6,99€/mois à partir du 2ème mois.