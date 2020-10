Free change de Freebox d’entrée de gamme et d’accessibilité tarifaire

Après avoir enterré la semaine dernière sa Freebox mini 4K, Free propose désormais en offre d’entrée de gamme, la Freebox Révolution seulement la première année et sa nouvelle Freebox Pop sur le long terme.

A contrario de ses rivaux, Free ne propose plus d’offre fibre à moins de 40€ la deuxième année. Annoncé en mai 2019 lors du “Capital Markets Day” de la maison-mère de Free, la stratégie de simplification des offres fixes de l’opérateur de Xavier Niel a montré ses premiers effets le 7 juillet dernier lors du lancement de la Freebox Pop. Free en a profité pour arrêter la commercialisation de sa Freebox One après 18 mois d’existence mais aussi de la Crystal alors désignée comme la box d’entrée de gamme du FAI, au prix de 9,99€/mois pendant 1 an puis 24,99€. Un retrait en guise de passage de relais pour la Freebox mini 4K bien que celle-ci fut déjà utilisée comme produit d’appel depuis 2018 dans les campagnes publicitaires de Free, sur internet et dans le mobilier urbain pour promouvoir sa fibre à un prix attractif, 14,99€/mois la première année puis 34,99€.

La disparition soudaine la semaine dernière de la première box Android TV de Free après 5 ans d’existence au profit de la Pop, rebat donc aujourd’hui les cartes de l’accessibilité tarifaire chez Free. Autrement dit, quelle est aujourd’hui la box d’entrée de gamme de l’opérateur et à quel prix.

A y regarder de plus près, la Freebox Révolution avec TV by Canal remplace aujourd’hui la mini 4K poste pour poste pendant la première année d’abonnement. Proposée à 19,99€/mois pendant 1 an, soit 5€ de plus que sa petite soeur, puis 44,99€/mois, la V6 apparaît actuellement comme la moins onéreuse de la gamme à la souscription. Lancée en 2010, cette Freebox iconique permet aussi à Free un positionnement plus discount à travers ses offres spéciales sur le site d’e-commerce Veepee (9,99€/mois pendant 1 an puis 39,99€).

En revanche, à l’issue des 12 mois de promotion, la Freebox Pop se démarque. Affiché à 29,99€/mois pendant 1 an puis à 39,99€, le nouveau bébé de Free devient plus attractif d’un point de vue tarifaire après la première année. Soit 5€ de plus mensuellement en comparaison à la mini 4K. La volonté est aujourd’hui très clair chez Free, faire migrer ses abonnés vers ses offres Pop et Delta ? D’ailleurs la migration vers la Freebox Révolution n’est plus proposée depuis une vingtaine de jours.