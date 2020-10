StopCovid : le gouvernement va lancer une deuxième version de son application de traçage de contacts le 22 octobre

Seconde version pour une deuxième chance. Le gouvernement annonce l’arrivée prochaine d’une nouvelle mouture de son application StopCovid. Elle débarquera le 22 octobre, soit dans une dizaine de jours.

On le sait, le gouvernement entend donner une seconde chance à StopCovid, l’application de traçage de contacts lancée début juin 2020 pour participer à la lutte contre le Covid-19. Avouant lors d’une audition au Sénat que celle-ci “marche mal”, mais ne s’avouant pas vaincu, Cédric O indiquait récemment chercher “des relais et des alliés”. Le secrétaire d’État chargé du numérique compte notamment sur le secteur médical pour contrebalancer avec “le manque de confiance” vis-à-vis de la parole politique, mais également sur le secteur de l’hôtellerie et de la restauration pour éviter la prise de mesures qui pourraient porter préjudice.

Cette deuxième chance passera aussi par une deuxième version de StopCovid, comme l’a indiqué Jean Castex sur le plateau de France Info. Il a d’ailleurs indiqué que cette fois-ci il installera lui aussi l’application, après n’avoir pas installé la première mouture. Pour les nouveautés apportées par cette nouvelle version, le Premier ministre a donné rendez-vous le 22 octobre, jour de son lancement.

🗣️ Une nouvelle version de l’application StopCovid sera disponible le 22 octobre, annonce Jean Castex. Le Premier ministre a reconnu que l’application “n’avait pas eu les effets escomptés” pour lutter contre la pandémie. Suivez le direct 👇https://t.co/RJtz1zO9Xc pic.twitter.com/SQOBAxeYA5 — franceinfo (@franceinfo) October 12, 2020

Un changement de nom aussi ?

Un lapsus de Jean Castex suggère un possible changement de nom pour “TéléCovid” à l’occasion de cette V2. En avril dernier, le Conseil national du numérique avait d’ailleurs recommandé un changement de nom pour éviter de “porter de fausses promesses”.