Clin d’oeil : SFR propose un forfait 4G data illimitée 11 fois plus cher que Free mais…

Un forfait 4G Illimité en France métropolitaine avec 100 Go de data à l’étranger, cela vous tente ? SFR propose discrètement cette offre, pour la modique somme de 180€/mois, sans engagement.

Le saviez-vous, Free et Orange ne sont pas les seuls à proposer un forfait 4G illimité, SFR aussi. A contrario de l’opérateur de Xavier Niel, celui au carré rouge ne le met pas en avant, il faut dire que son prix a de quoi faire fuir le grand public.

Disponible seulement à la souscription en boutique et via le service client par téléphone, cette offre est à première vue destinée aux hommes et femmes d’affaires, voire à toute personne très mobiles partout dans le monde et nécessitant de la data et des minutes d’appels dans un large choix de destinations.

Son nom, le forfait “ILLIMITÉ 4G+”. Pour en profiter, il faudra compter 180€/mois sans engagement ou 160€/mois avec un engagement de 12 mois. A titre de comparaison, la 4G illimitée est disponible chez Free à 15,99€/mois soit 11 fois moins chère, à condition il est vrai d’être abonné Freebox.

Le forfait de SFR comprend à ce prix exorbitant plusieurs avantages, l’inverse aurait étonné. On retrouve tout d’abord les appels, SMS et MMS illimités depuis la France vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine, des DOM, d’Europe, d’USA, du Canada, de Chine, de Turquie, d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, d’Afrique du Sud, d’Israël, de Russie et vers les fixes de 100 destinations. Sur ce plan, le Forfait Free ne peut tenir la comparaison.

Comme son nom l’indique et tout comme Free, la data est illimitée en France métropolitaine dans cette offre. Toutefois, “en cas d’usages en continu de bande passante (de type peer-to-peer ou téléchargement par exemple )de nature à saturer le réseau sur une zone donnée, le client sera notifié par SMS de son usage déraisonnable”, annonce SFR. En cas de récidive, l’abonné sera informé que le bénéfice de l’internet mobile en illimité lui sera supprimé, et l’accès internet sera limité mensuellement à 100 Go.

De quoi voyager tranquille au quatre coins du globe

Côté roaming à l’étranger, le forfait de SFR se démarque aussi de celui de Free, avec plus de data à savoir 100 Go/mois contre 25 Go/mois et ce depuis l’Union Européenne, les DOM, la Suisse, Andorre, les USA, les Amériques (Brésil, Canada, Chili, Mexique, Pérou, République Dominicaine), le Moyen-Orient (Arabie Saoudite, Israël, Qatar, Turquie) , mais aussi l’Asie/Océanie (Australie, Hong-Kong, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Singapour, Tasmanie, Thaïlande, Tibet), ou encore l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, l’Afrique du Sud et la Russie. Le nombre de destinations est donc ici très conséquent.

Parmi les options incluses, figurent entre autres le double appel, le service de Conférence Mobile, le suivi Conso Internet International et Info Conso mais aussi SFR Cloud avec 100 Go de stockage en ligne, sans oublier le MultiSurf jusqu’à 3 cartes SIM incluses, les Plus RMC Sport (sans engagement), Napster, SFR Ciné-Séries et Cafeyn inclus.

Afin de faire baisser quelque peu la facture, SFR propose des avantages mobile+Box. “Grâce à Multi-Packs, et l’avantage client Numericable, bénéficiez de -15€/mois de remise sur votre forfait Illimité 4G+”, précise l’opérateur. Cette offre est aussi éligible aux avantages SFR FAMiLY ! en qualité de ligne principale.

Quoiqu’il en soit, le tarif reste pour le moins très élevé, seul un public spécifique en aura l’usage, l’opérateur ne compte d’ailleurs pas marcher sur les plates bandes de Free, l’intérêt est ailleurs. De son côté, Orange propose depuis peu un forfait data illimitée 5G. La note est aussi salée, 94,99 € pour une souscription forfait seul avec un engagement d’un an et 79,99 € pour les clients d’un pack Open. Quand Xavier Niel assure que Free est le seul à proposée un forfait grand public illimité, on peut comprendre pourquoi.