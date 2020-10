Nouveau partenaire officiel des JO 2024 de Paris, Orange connectera l’événement au monde grâce au très haut débit

Orange assurera la connexion en très haut débit, fixe et mobile, des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront en 2024 à Paris.

Paris accueillera les Jeux Olympiques 2024. La capitale française recevra aussi les Jeux Paralympiques 2024. En tant que nouveau partenaire officiel, Orange mettra son expertise à contribution pour garantir la connexion réseau de l’événement.

Le partenariat a été confirmé par Stéphane Richard, PDG d’Orange, et Tony Estanguet, Président de Paris 2024, en présence d’Anne Hidalgo, Maire de Paris. “Durant les quatre prochaines années, les femmes et les hommes d’Orange seront pleinement engagés dans ce challenge pour faire rayonner les Jeux à travers le monde grâce à la performance de nos réseaux”, selon Stéphane Richard. À partir d’aujourd’hui et durant les quatre années à venir, l’opérateur historique préparera en effet le terrain, afin de connecter en très haut débit fixe (fibre optique) et mobile (5G), les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

“La connectivité doit être irréprochable pour que spectateurs et téléspectateurs puissent vivre pleinement leur passion et partager leurs émotions”, rappelle Tony Estanguet, Président de Paris 2024. Chaque site de compétition profitera ainsi du très haut débit, afin d’offrir une qualité de service optimale aux diffuseurs et la meilleure expérience possible aux spectateurs en France comme à l’international. Orange rappelle qu’ils étaient près de 4 milliards à avoir répondu présents lors des JO 2012 de Londres. Plus de 20 millions d’appels avaient été passés. Le futur siège du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, situé à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, sera le premier site connecté dans le cadre de ce partenariat, dès début 2021.